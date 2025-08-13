22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, dün 22 il ve ilçe adeta kavruldu. Söz konusu yerleşim yerlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, tam 22 kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıkların bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı - Resim : 1

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.

22 İL VE İLÇE KAVRULDU

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE

SICAKLIK(C°)

Adana, İmamoğlu

45,9

Şırnak, Cizre

45,5

Hatay, Kırıkhan

45,4

Antalya, Manavgat

45,3

Osmaniye, Sumbas

45,1

Aydın, Nazilli

45

İzmir, Tire

44,6

Şanlıurfa, Birecik

44,6

Mardin, Dargeçit

44,4

Burdur, Bucak

44,3

Kilis, Elbeyli

44

Denizli, Sarayköy

44,3

Muğla, Yatağan

42,9

Kahramanmaraş, Andırın

42,6

Manisa, Köprübaşı

42,6

Mersin, Mezitli

42,4

Siirt, Kurtalan

42,3

Balıkesir, Edremit

41,6

Adıyaman il merkezi

41,4

Diyarbakır, Sur

41,2

Uşak, Eşme

40,9

Eskişehir, Sarıcakaya

40,6
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık!Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji Sıcak Hava
Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
Karadeniz İçin Salgın Uyarısı: Baş Ağrısı, Halsizlik, Kas Ağrısı Yaşıyorsanız Aman Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor Karadeniz İçin Salgın Uyarısı
Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı
Süper Lig’de Şampiyonluğa Damga Vuracak Transfer! Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süperstarını Kaptı Getiriyor Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süper Starı Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu
Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek
Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı 22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle