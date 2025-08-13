22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, dün 22 il ve ilçe adeta kavruldu. Söz konusu yerleşim yerlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, tam 22 kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıkların bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.
22 İL VE İLÇE KAVRULDU
Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|
İL/İLÇE
|
SICAKLIK(C°)
|
Adana, İmamoğlu
|
45,9
|
Şırnak, Cizre
|
45,5
|
Hatay, Kırıkhan
|
45,4
|
Antalya, Manavgat
|
45,3
|
Osmaniye, Sumbas
|
45,1
|
Aydın, Nazilli
|
45
|
İzmir, Tire
|
44,6
|
Şanlıurfa, Birecik
|
44,6
|
Mardin, Dargeçit
|
44,4
|
Burdur, Bucak
|
44,3
|
Kilis, Elbeyli
|
44
|
Denizli, Sarayköy
|
44,3
|
Muğla, Yatağan
|
42,9
|
Kahramanmaraş, Andırın
|
42,6
|
Manisa, Köprübaşı
|
42,6
|
Mersin, Mezitli
|
42,4
|
Siirt, Kurtalan
|
42,3
|
Balıkesir, Edremit
|
41,6
|
Adıyaman il merkezi
|
41,4
|
Diyarbakır, Sur
|
41,2
|
Uşak, Eşme
|
40,9
|
Eskişehir, Sarıcakaya
|
40,6
Kaynak: AA