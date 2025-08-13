22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, tam 22 kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıkların bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.

22 İL VE İLÇE KAVRULDU

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Adana, İmamoğlu 45,9 Şırnak, Cizre 45,5 Hatay, Kırıkhan 45,4 Antalya, Manavgat 45,3 Osmaniye, Sumbas 45,1 Aydın, Nazilli 45 İzmir, Tire 44,6

Şanlıurfa, Birecik 44,6 Mardin, Dargeçit 44,4 Burdur, Bucak 44,3 Kilis, Elbeyli 44 Denizli, Sarayköy 44,3 Muğla, Yatağan 42,9 Kahramanmaraş, Andırın 42,6 Manisa, Köprübaşı 42,6 Mersin, Mezitli 42,4 Siirt, Kurtalan 42,3 Balıkesir, Edremit 41,6 Adıyaman il merkezi 41,4 Diyarbakır, Sur 41,2 Uşak, Eşme 40,9 Eskişehir, Sarıcakaya 40,6

Kaynak: AA