Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Türkiye’de TOGG satışlarını hem arttırmak hem de vatandaşlara rahat araç aldırmak için yeni bir kampanya gündemde. Hurda aracını devlete veren vatandaşlara 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği verileceği iddiası tekrardan gündem oldu. Bu teşvik hayata geçirilirse araç sahibi olmak isteyenler TOGG’un yeni modeli T10F’ye yalnızca 400 bin TL ödeyerek sahip olabilecek. Peki hurda araç hibe desteği hayata geçirilecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır TOGG sahibi olmak isteyen vatandaşlara güzel haberler yolda. TOGG’un yeni modeli T10F için heyecan dolu bekleyiş sürerken yerli elektrikli otomobiller için ortaya atılan iddia tekrardan gündem oldu. Çıkan iddialara göre, , devlet eski aracını teslim edenlere 1 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sunacak. Bu teşvik, sıfır araç almak isteyenler için devrim niteliğinde olabilir. Bu teşvikler TOGG üzerinden yapılacağı ifade ediliyor.
SADECE TOGG T10F MODELLERİNDE GEÇERLİ OLACAK
Resmi kaynaklardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aktarılan bilgilere göre, hayata geçmesi beklenen bu destek TOGG T10F modeli için geçerli olacak. Desteğin resmiyet kazanması halinde vatandaş, yeni araca yalnızca 400 bin TL ödeyerek kavuşabilecek.
Gelmesi beklenen bu destek sadece yalnızca bireysel bütçelere nefes aldırmakla kalmayacak. Hurda araçların trafikten çekilmesiyle birlikte karbon salınımında düşüş yaşanması bekleniyor. Aynı zamanda yerli ve milli markamız olan TOGG’a destek olunmuş olacak.
İddialara göre 1 milyon TL’ye kadar hibe yalnızca TOGG T10F modelini kapsayacak. Böylece TOGG’un pazar payının artması, elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak. Bu da sektörde rekabeti tetikleyebilir. Özellikle alım gücü sınırlı olan vatandaşlar için bu gelişme büyük bir fırsat kapısı aralayabilir.
GÖZLER GELECEK OLAN RESMİ AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ
Tüm gözler şimdi yetkililerde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelecek olası açıklamalar merakla bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşların yalnızca resmî kaynakları takip etmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Sahte kampanyalara ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerekiyor.