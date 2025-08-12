Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG

Sıfır TOGG sahibi olmak isteyen vatandaşlara güzel haberler yolda. TOGG’un yeni modeli T10F için heyecan dolu bekleyiş sürerken yerli elektrikli otomobiller için ortaya atılan iddia tekrardan gündem oldu. Çıkan iddialara göre, , devlet eski aracını teslim edenlere 1 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sunacak. Bu teşvik, sıfır araç almak isteyenler için devrim niteliğinde olabilir. Bu teşvikler TOGG üzerinden yapılacağı ifade ediliyor.