SUV Çarpan Kadının Üzerinden Başka Araçlar da Geçti

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
SUV Çarpan Kadının Üzerinden Başka Araçlar da Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen kadına, Adapazarı istikametinde ilerleyen 34 EBZ 131 plakalı SUV tipi araç çarptı.

KORKUNÇ KAZA

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen başka araçlar geçti. Olay, Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Trafik kazası Sakarya
Son Güncelleme:
Karadeniz İçin Salgın Uyarısı: Baş Ağrısı, Halsizlik, Kas Ağrısı Yaşıyorsanız Aman Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor Karadeniz İçin Salgın Uyarısı
22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı 22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
Takımını Tek Başına Şampiyon Yapacak! Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak
320 Milyonluk Miras Krizi: Aile İkiye Bölündü! Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti 320 Milyonluk Miras Krizi: Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti
Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu
SUV Çarpan Kadının Üzerinden Başka Araçlar da Geçti Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu
16 İlde Dev Operasyon! Konteyner İlanlarıyla Dolandıranlar Böyle Yakalandı 16 İlde Dev Operasyon! Dolandırıcılar Böyle Yakalandı