SUV Çarpan Kadının Üzerinden Başka Araçlar da Geçti
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen kadına, Adapazarı istikametinde ilerleyen 34 EBZ 131 plakalı SUV tipi araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen başka araçlar geçti. Olay, Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
