Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının şüphelileri hakkında tutuklama talebi

İstanbul’da bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü hakkında ‘terör örgütüne üye olma’, 21 için ise ‘terör örgütüne üye olma ve adam öldürme’ suçlarından tutuklanmaları istendi.

Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının şüphelileri hakkında tutuklama talebi

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 28 Şubat’ta düzenlenen ve Tuncer Cihan’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından aynı gün gözaltına alınan 60 şüpheliden 26’sı geri gönderme merkezine aktarılırken 34’ü ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

34 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 13'ü ‘terör örgütüne üye olma’, 21'i ise ‘terör örgütüne üye olma ve adam öldürme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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