İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Memiş, gümüş yatırımcılarını da yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Ons gümüşte hedefin 40 dolar olduğunu söyleyen uzman isim, yıl sonuna kadar 45 dolara kadar yükselişin mümkün olduğunu dile getirdi. Gram gümüşte ise ilk hedefin 50 TL, yıl sonu hedefinin ise 55 TL olduğunu kaydetti.

Nisan ayında altın/gümüş rasyosunun 106 seviyesinden 91’e kadar gerilemesinin yatırımcıya fırsat sunduğunu söyleyen Memiş, bu süreçte altınını gümüşe çevirenlerin kazanç sağladığını ifade etti.