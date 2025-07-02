İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Gram altında düşüş sürecinin sona erdiğini açıklayan Memiş, perşembe gününden itibaren altın piyasasında sert hareketlerin başlayabileceğini ve gram altında yeni bir dalga beklendiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son günlerde hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında düşüş sürecinin sona erdiğini belirterek yeni hedef seviyeyi paylaştı. Memiş, yatırımcılara dikkat çeken alım satım uyarılarında bulunarak perşembe gününe dikkat çekti.
"ÜÇÜNCÜ DALIŞ TAMAMLANDI"
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altın ve gümüşte son yaşanan fiyat hareketlerinin "üçüncü dalış" olarak nitelendirildiğini ve bu sürecin sona erdiğini ifade etti. Geçtiğimiz Cuma günü ilk yüzde 50’lik alımı yaptığını söyleyen uzman isim, Pazartesi günü de ikinci alımı tamamladıklarını ve pozisyonlarını kapattıklarını duyurdu. Gram altının 4.150-4.200 TL bandında işlem gördüğünü belirten Memiş, son alımını 4.195 TL seviyesinden yaptığını söyledi.
GRAM ALTIN BİR GÜNDE 100 TL ARTTI
Memiş, gram altının serbest piyasada bir günde 100 TL değer kazandığını belirterek, 4.185 TL seviyesinden 4.288 TL’ye kadar yükseldiğini vurguladı. Bu yükselişle birlikte alım yapanların isabetli bir hamle yaptığını belirten uzman, gram altında ilk hedefin 4.500 TL olduğunu ifade etti. Kar satışları beklense de düşüşlerin kalıcı olmayacağına dikkat çekti.
"SATIŞ İÇİN ACELE ETMEYİN"
Gram altın yatırımcılarına sabırlı olunması gerektiğini söyleyen Memiş, "Bu seviyeler alım fırsatı olabilir. Satış için acele etmeyin, düşüş trendi sona erdi" açıklamasında bulundu. Ons altın ile gram altın fiyatlarının artık ayrıştığını belirten uzman, ons altın için yılın son çeyreğinde 3.000 dolar altına sarkmalar yaşanabileceğini, ancak bunun gram altına olumsuz yansımayacağını söyledi.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Memiş, gümüş yatırımcılarını da yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Ons gümüşte hedefin 40 dolar olduğunu söyleyen uzman isim, yıl sonuna kadar 45 dolara kadar yükselişin mümkün olduğunu dile getirdi. Gram gümüşte ise ilk hedefin 50 TL, yıl sonu hedefinin ise 55 TL olduğunu kaydetti.
Nisan ayında altın/gümüş rasyosunun 106 seviyesinden 91’e kadar gerilemesinin yatırımcıya fırsat sunduğunu söyleyen Memiş, bu süreçte altınını gümüşe çevirenlerin kazanç sağladığını ifade etti.
PERŞEMBE GÜNÜ ALTINDA KRİTİK GÜN
Perşembe günü açıklanacak ekonomik verilerin piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkat çeken Memiş, Cuma günü ABD borsalarının kapalı olacağını ve işlem hacminin düşük seyredeceğini de ekledi.