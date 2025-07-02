Geri Sayım Başladı: Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yüzde 16,94'lük zamla en düşük emekli aylığı da 14.469 TL'den 16.920 TL'ye çıkacak. Örneğin; 15 bin TL maaş alan emekli 17.541 TL, 20 bin TL alan 23.388 TL, 25 bin TL alan 29.235 TL, 30 bin TL maaş alan ise 35.082 TL alacak.