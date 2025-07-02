Geri Sayım Başladı: Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın anketine göre haziran enflasyonu yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 16,94 olacak. Bu oran emeklilerin maaşlarına yansıyacak. En düşük emekli aylığının ise 16 bin 920 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Öte yandan ek iyileştirme ve yasal düzenleme çalışmaları da gündemde.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Haziran enflasyonunun yüzde 1,61 çıkması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 16,94 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına aynı oranda zam yapılacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yüzde 16,94'lük zamla en düşük emekli aylığı da 14.469 TL'den 16.920 TL'ye çıkacak. Örneğin; 15 bin TL maaş alan emekli 17.541 TL, 20 bin TL alan 23.388 TL, 25 bin TL alan 29.235 TL, 30 bin TL maaş alan ise 35.082 TL alacak.
Emeklilere yönelik refah payı ve ek iyileştirme çalışmaları da gündeme alınacak. En düşük emekli aylığının artırılması için TBMM'de yasal düzenleme hazırlanıyor.
İddiaya göre düzenleme, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine göre netleştirilecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenecek.
Böylece 3,7 milyon emeklinin temmuzdan itibaren zamlı maaş alamama riski ortadan kalkacak.