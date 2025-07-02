İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi
Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'in Galatasaray ve Al-Hilal'in teklifleri için kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig ekibi Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ve sezon başında Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in kararını verdiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Osimhen için sürpriz bir takım ortaya çıktı.
Yıldız isim için Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibi ve Galatasaray’ın en güçlü adaylar olduğu kaydedilirken, Juventus Jonathan David ile anlaşarak masadan kalkmış oldu.
Osimhen’in AL-Hilal ve Galatasaray için karar verdiği ve bu teklifleri reddettiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun Premier Lig devi Chelsea’den teklif beklediği öne sürüldü.