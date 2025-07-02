İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi

Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'in Galatasaray ve Al-Hilal'in teklifleri için kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Osimhen
İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ve sezon başında Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in kararını verdiği iddia edildi.

1 4
İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Osimhen için sürpriz bir takım ortaya çıktı.

2 4
İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi - Resim: 3

Yıldız isim için Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibi ve Galatasaray’ın en güçlü adaylar olduğu kaydedilirken, Juventus Jonathan David ile anlaşarak masadan kalkmış oldu.

3 4
İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi - Resim: 4

Osimhen’in AL-Hilal ve Galatasaray için karar verdiği ve bu teklifleri reddettiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun Premier Lig devi Chelsea’den teklif beklediği öne sürüldü.

4 4