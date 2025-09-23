Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. 32 konser hizmet alımında 154 milyon liranın üzerinde kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, konser hizmet alımlarında kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmeti alımında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş tutarında kamu zararının oluştuğu belirlendi.

13 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E., eski Daire Başkan Vekili H.Z., çeşitli dönemlerde görev yapan kültür etkinlikleri şube müdür vekilleri ve çok sayıda organizasyon şirketinin sahipleri ve ortakları yer aldı.

Şüphelilerin “Görevi kötüye kullanma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındığı, işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi.

Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı GözaltındaKöyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı GözaltındaSiyaset
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına AlındıBayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına AlındıGündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Gözaltı
Son Güncelleme:
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Rojin Kabaiş Davası Kördüğüm Oldu: 300 Kamera Kaydı, 80 Numune, 2 DNA İzi… Tek Bir Gözaltı Bile Yok! 300 Kamera Kaydı, 80 Numune, 2 DNA İzi… Tek Bir Gözaltı Bile Yok!
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar Casusluk Şebekesine Operasyon! Savunma Sanayii Verilerini Telegram’da Sattılar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede