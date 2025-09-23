Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etti. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’de artan otizm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığının ilgili kurumlarla birlikte elde ettiği bazı bulguları paylaştı.

Trump, Tylenol’ün hamilelik döneminde kullanımının çocuklarda “otizm riskini büyük ölçüde artırdığını” öne sürerek, bakanlığın buna göre yeni düzenlemeler yapacağını açıkladı. “Tylenol almak iyi değil. Size söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

'ALTERNATİFİ YOK'

Basın toplantısına Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz de katılarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tylenol, hamile kadınlarda ateşi düşürmek için tek güvenli ilaç olarak kabul ediliyor. Trump da, “Eğer ateşiniz çok yüksekse bunu almak zorundasınız çünkü ne yazık ki bunun alternatifi yok.” diyerek bu durumu kabul etti.

UZMANLAR KARŞI ÇIKTI

Ancak Trump, ilacın aynı zamanda otizmle bağlantılı olduğunu savunurken, bunun bilimsel temelleri hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Öte yandan uzmanlar, Tylenol ile otizm arasındaki nedensel bağlantıya uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG) ise Trump konuşurken yaptığı açıklamada, otizm ile söz konusu ilaç arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını savundu.

ACOG, açıklamasında “Asetaminofen, anne adayları için önemli ve güvenli bir seçenek olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA