'Ucuz Bakıcı' Klip Sendromunu Tetikliyor! Literatüre Yeni Girdi, Bu Belirtiler Varsa Dikkat

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ekran karşısında büyüyen çocuklarda konuşma bozuklukları ve otizm benzeri belirtilerin arttığını söyledi. “Klip sendromu” adı verilen bu durumun, özellikle 0-3 yaş arasındaki çocuklarda dil ve sosyal gelişimi engellediği belirtildi.

Son Güncelleme:
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, küçük yaşta ekranla tanışan çocuklarda konuşma bozuklukları ve otizm benzeri belirtilerde artış görüldüğünü söyledi. Tarhan, “1,5 yaşına gelmiş çocuğun iki heceli konuşması lazım. Çocuk teknoloji dışındaki konulara odaklanamıyorsa, şiddete eğilim varsa, ailede ve arkadaşlarıyla başka türlü ilişki kurmak istemiyorsa dikkat!” dedi.

'Ucuz Bakıcı' Klip Sendromunu Tetikliyor! Literatüre Yeni Girdi, Bu Belirtiler Varsa Dikkat - Resim : 1

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 'klip sendromu'na karşı aileleri uyardı

KLİP SENDROMU

Tarhan, bu durumun literatüre yeni giren “klip sendromu” ile bağlantılı olduğunu belirterek, “3 yaş altı çocuklarda sürekli video klip seyretme sonucu ortaya çıkan bu sendrom, konuşma gelişimini engelliyor ve otizm riskini artırıyor. Çocuk gün boyu ekran karşısında sadece alıcı konumda oluyor. Karşısında konuşacak kişi olmadığı için çocuğun beyninin sözcük üretmesini, sözcüğe anlam-duygu katmasını sağlayan sinirsel devreler oluşmuyor. Literatüre yeni giren bu durumun adı; klip sendromu” ifadelerini kullandı.

'Ucuz Bakıcı' Klip Sendromunu Tetikliyor! Literatüre Yeni Girdi, Bu Belirtiler Varsa Dikkat - Resim : 2
Klip sendromu özellikle 3 yaşın altındaki çocukları etkiliyor

'UCUZ BAKICI'

Ailelerin çocukları susturmak için televizyon, tablet ya da telefonu bir “ucuz bakıcı” olarak kullandığını dile getiren Tarhan, bu alışkanlığın çocukları sosyal gelişim açısından geri bıraktığını söyledi. Araştırmalara göre klip sendromu yaşayan çocukların dil becerileri geç gelişiyor, sosyal performans testleri düşük çıkıyor, ince ve kaba motor becerilerinde gerilik görülüyor.

“Yakın gelecekte televizyon, tablet ve telefonların üzerinde ‘Çocuklar için zararlıdır’ uyarısını görmemiz mümkün” diyen Tarhan, konuşmada gecikme yaşayan çocukların mutlaka uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

