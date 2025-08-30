İngiltere Uyardı: Türkiye'de Maymun Çiçeği mi Tespit Edildi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS), Türkiye’ye seyahat edecek turistler için maymun çiçeği (mpox) uyarısı yayınladı. NHS’ye bağlı Travel Health Pro sitesindeki 23 Ağustos tarihli güncellemede, Türkiye'de 7 Ağustos 2025'te seyahat kaynaklı bir 'Ib kladı' maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Vakanın Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir kişide görüldüğü açıklandı.

Türkiye’de tespit edilen vakanın ait olduğu 'Ib kladı' virüsü, daha hafif seyreden ama daha kolay bulaşabilen bir tür. 2022 sonrası dünya genelindeki yayılımda bu alt tür öne çıkmış durumda. İngiliz basını uyarıya geniş yer verirken, uzmanlar Türkiye’ye gidecek turistlere kişisel hijyen ve temastan kaçınma gibi önlemler almaları çağrısında bulundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Resmi kayıtlara göre, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası 2022'de görülmüş, 2024'te yeni vaka iddiaları ise yalanlanmıştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği, grip benzeri belirtiler ve deri döküntüleriyle seyreden, hayvanlardan ya da yakın insan temasından bulaşabilen viral bir hastalık. Genellikle hafif geçse de bağışıklığı düşük bireylerde risk oluşturabiliyor.





Kaynak: Euronews