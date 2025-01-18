Maymun Çiçeği Bir Ülkeye Daha Sıçradı, Hasta Turist Tedavi Altına Alındı

Afrika dışında ilk kez İsveç'te görülen, ardından Tayland ve Pakistan'da da ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü şimdi de Azerbaycan’a sıçradı.

Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Yetkililer, hastanın yurt dışına seyahat eden bir kişi olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği’nden yapılan açıklamada hastanın 2-11 Ocak tarihleri ​​arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına gittiği belirtilerek, 22 yaşında Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtildi. Hastanın izole edilerek tedavisinin sürdüğü açıklandı. b

Kaynak: DHA