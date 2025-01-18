Gazze'deki Ateşkesin Takibi İçin Uluslararası Operasyon Odası

Mısır medyası, başkent Kahire'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bir toplantının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'i içeren bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakatla sona erdiğini belirtti.

Al Qahera News televizyonunun isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının tartışıldığı toplantı olumlu bir atmosferde geçti.

Kaynak, anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm düzenlemeler üzerinde uzlaşıldığını, bunlar arasında Kahire'de ortak bir operasyon odasının oluşturulmasının da yer aldığını ifade etti.

Kaynak, operasyon odasında, anlaşmanın hükümlerine uyulması ve etkin koordinasyon için Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail temsilcilerinin yer alacağını belirtti.

Kaynak: AA