Kan Donduran Cinayet: Kirayı Almaya Gelen Apartman Yöneticisini Öldürüp Çöpe Attı
ABD'de bir kadın, evine kira tahsilatı için gelen apartman yöneticisini öldürerek cesedini çöp torbasına koydu. Cinayet, adamın arkadaşlarının kendisinden haber alamayıp polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
ABD'nin New York kentinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Queens Bölge Savcılığı, 55 yaşındaki Jose Portillo isimli erkeği, apartman yöneticisi olduğu binanın sakinlerinden 48 yaşındaki Sandra Coto-Navarro'nun evinde ölü bulduklarını açıkladı. Cesedin, polis tarafından çöp torbalarına sarılmış halde bulunduğu iddia edildi.
Portillo'nun iş arkadaşlarının, adamın o sabah Coto-Navarro'nun dairesine kira tahsilatı için gidip geri dönmemesi üzerine 14 Ocak Salı günü polisi aradığı ve cesedin bu sayede bulunduğu belirtildi. Birkaç gün önce yaşandığı düşünülen cinayet sebebiyle Coto-Navarro, ikinci derece cinayet, fiziksel kanıtlara zarar verme ve silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklandı.
'PARAYI ALIP EVİMDEN AYRILDI'
Coto-Navarro, ifadesinde Portillo'nun o gün erken saatlerde dairesine uğradığını ancak kendisinden 23 bin dolar tahsil ettikten sonra ayrıldığını iddia etti. Ancak polis, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden Portillo'nun kadının dairesinden ayrıldığının görülmediğini tespit etti.
'ALACAK-VERECEK MESELESİ'
Portillo'nun yönetici olmadan önce bahçıvanlık yaptığını söyleyen mahalle sakinleri onu "arkadaş canlısı" biri olarak tanımlarken, cinayetin alacak-verecek meselesi olduğunu düşündüklerini belirtti.
Bölge savcılığına göre, Sandra Coto-Navarro suçlu bulunduğu takdirde 25 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi