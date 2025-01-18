Rusya'dan Ukrayna'ya Füzeli Misilleme

Rusya, ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırılara cevaben Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya Füzeli Misilleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, daha önce Belgorod bölgesindeki sivil unsurlara ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırılar düzenlediğini hatırlatarak bir açıklama yaptı.

Bu saldırılara yanıt verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna cevap olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli 'Neptun' füzeleri ve 'Olha' çok namlulu roketatar sistemi tasarlayan ve üreten 'Luç' işletmesi dahil Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm unsurlar vuruldu."

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Belgorod bölgesine ABD yapımı 6 ATACMS füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, füzeleri vurduklarını bildirmişti.

ABD ile İngiltere'nin, geçen yıl Ukrayna'nın, Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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