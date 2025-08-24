Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı tam gaz devam ediyor. Zahmetli bir iş olan fındık hasadı, ürünün toplanması, kurutulması ve işlenmesi gibi süreçlerden geçiyor. Bu süreçlerde ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu gibi ciddi rahatsızlıkların tetiklenmesine neden olmakta. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor.' diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Son Güncelleme:
Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon, Ordu, Samsun, Tokat ve Giresun'da fındık hasadı sürüyor. Bir yandan ürünler toplanırken bir yanda da üreticiler kurutma mesaisini sürdürüyor. Bölgede bahçelerde olgunlaşan fındığın toplanması ve işlenmesin yanı sıra kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, sıcak havada uzun süreli ağır tarım faaliyetlerinin sıvı ve mineral kaybına neden olduğunu, uyku düzenini bozduğunu, bu nedenle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve özellikle yaşlıların fındık hasadı döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor - Resim : 1

FINDIK HASADINDA GİZLİ TEHLİKE

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle Trabzon, Giresun ve Ordu’da, fındık tarımının yoğun olarak yapıldığı bu bölgelerde fındık sezonuna mahsus bazı hastaları görmeye başladık. Fındık işçiliği zor bir işçilik sıcak havada saatler boyunca ağır fiziksel koşullarda çalışılıyor. Bu mevsimde astımı ve alerjik nezlesi olanlar bizlere ataklarla geliyorlar. Aşırı duyarlılık zatürresi yaşayan hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor - Resim : 2

DİKKAT! YORGUNLUKLA BİRLİKTE CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLUYOR

Solunum yolu hastalığı bulunanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Hastalar, nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, boğazda ve gözlerde yanma, sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerle hastaneye başvuruyor. Solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatışlar da başlıyor. Eğer bu tür rahatsızlığı olan hastalarımız var ise onların kendilerine dikkat etmelerinde fayda var.

Kişinin ortamda bulunması yeterlidir; tozu ve polenleri soluduğu için dikkat etmek lazım. Aşırı efor ve yorulmanın da ortaya çıkardığı sorunlar var. Aşırı terleme ve buna bağlı sıvı kaybı yaşanıyor. Mineral kaybı yaşanıyor ve uyku düzeni de bozuluyor. Bu dönemde bütün aile bir araya geliyor. Bölge dışından gelenlerle hep birlikte olunuyor.

Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor - Resim : 3

Aile boyu tarım yaygın oluyor. Buna bağlı olarak da kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor. Buna bağlı sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu mevsimde sağlığı koruma noktasında dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Böbrekleri Diyalizden Kurtarıyor, Doğal Detoks Olarak Biliniyor, Faydası Saymakla BitmiyorBöbrekleri Diyalizden Kurtarıyor, Doğal Detoks Olarak Biliniyor, Faydası Saymakla BitmiyorYaşam

Kaynak: DHA

Etiketler
Fındık Sağlık
Son Güncelleme:
Antalya'da Deniz Suyu Isındı Ama... 2 Belirtiyle Hastaneye Koşuyorlar Antalya'da Deniz Suyu Isındı Ama... 2 Belirtiyle Hastaneye Koşuyorlar
Sosyal Medyada Ölüm Akımı! Ebeveynler Dikkat, Çocuklar Arasında Hızla Yayılıyor Sosyal Medyada Ölüm Akımı
Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz
Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor