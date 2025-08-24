Sosyal Medyada Ölüm Akımı! Ebeveynler Dikkat, Çocuklar Arasında Hızla Yayılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Boğaz sıkma oyunu' olarak bilinen tehlikeli akım sosyal medyada hızla yayılıyor. Özellikle 10-18 yaş aralığında hızla yayılan bu akım ölüm riski taşıyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri uyardı.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM AKIMI!

Sosyal medyada çocuklar arasında tehlikeli bir akım başladı.

Bu tehlikeli akımın adı boğaz sıkma oyunu.

Küçük yaştaki çocukların kendi aralarında hızla yayılan bu akım, büyük ölüm riski taşıyor. Boğaz sıkma adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

UZMANLAR EBEVEYNLERİ UYARDI: KALICI SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar ise ebeveynleri uyarıyor. Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, boyunun her iki tarafında bu damarın bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, çocukların özellikle damarın çıkış bölgelerine baskı yaparak, beyne giden kanı azalttıklarını belirtiyor.

BOĞAZDA OLUŞAN BASIYLA DAMARLAR GENİŞLİYOR TANSİYON DÜŞÜYOR

Uzmanlar bu durumun büyük sağlık sorunlarına neden olduğunu altını çizerek ifade etti. Boğazda oluşan baskı ile kalp atışı yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon da düşüyor.

Uzmanlar bu durumun kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren uzmanlar, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi