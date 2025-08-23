Batı Nil Virüsü ve Chikungunya İçin Salgın Uyarısı! 10 Yılda 3 Katına Çıktı, 10 Kişiden Biri Ölüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa'da sivrisinek kaynaklı hastalıklar bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Batı Nil Virüsü ve chikungunya gibi hastalıklar için salgın uyarısı yaptı. Uzmanlar, özellikle Batı Nil Virüsü’ne yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.

ÜREME ALANLARI YOK EDİLMELİ

Batı Nil Virüsü, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor ve sinir sistemini etkiliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığa karşı önlemlerin öncelikle sivrisineklerin üreme alanlarının ortadan kaldırılmasıyla alınması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ertuğrul, önlemlerin bahar aylarının başından itibaren uygulanması gerektiğini ifade etti.

Batı Nil Virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor

10 YILDA 3 KAT YAYILDI

Hastalığın Avrupa genelinde yayılmasına sebep olan Asya kaplan sivrisineği, 10 yıl önce 114 bölgede görülürken, bugün 369 bölgeye ulaşmış durumda. İstanbul’da da bu tür sivrisineklere rastlandığı bildiriliyor. Bu durum, Avrupa genelinde hastalık riskini artırıyor. Bu yıl Avrupa’da Batı Nil Virüsü kaynaklı 335 vaka tespit edildi. Bu sayı, son üç yılın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Romanya ve İtalya’da virüs nedeniyle şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Batı Nil Virüsü hastalığının belirtilerini de açıkladı. Hastalık genellikle kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunlukla kendini gösteriyor. Ancak ileri yaş grubundaki kişilerde veya bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, beyin iltihabı ve omurilik iltihabı gibi ciddi tablolar gelişerek ölümcül olabiliyor.

Batı Nil Virüsü ve chikungunya hastalıkları ölümcül olabilir

Uzmanlar, sivrisineklerin üreme alanlarının yok edilmesi, kişisel koruyucu önlemlerin alınması ve hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor. Avrupa genelinde artan vakalar, sivrisinek kaynaklı hastalıklar konusunda halk sağlığı riskinin büyüdüğünü gösteriyor.

Kaynak: NTV