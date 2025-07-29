75 Yıl Önceki Ölümcül Kabus Avrupa’da Dirildi! DSÖ Uyardı, Dünya Yeni Salgının Eşiğinde

Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemlerde vaka sayısı Avrupa’da artış gösteren, sivrisinekler yoluyla bulaşan 'Chikungunya' virüsüne karşı uyardı. Özlü, virüsün artık farklı sivrisinek türleriyle de buluşabileceğine dikkat çekerek “Bu virüs romatizmaya, kas ve eklem ağrılarına, ateşe, deri döküntülerine, bazen de uzun sürebilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Ölümcüllük oranı da çok yüksek değil ama salgına yol açabilir” dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), sivrisinek yoluyla bulaşan Chikungunya virüsünün önümüzdeki yıllarda küresel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunmasının ardından bir uyarı da Prof. Dr. Tevfik Özlü’den geldi.

75 Yıl Önceki Ölümcül Kabus Avrupa’da Dirildi! DSÖ Uyardı, Dünya Yeni Salgının Eşiğinde - Resim : 1

Özlü, sivrisinekler yoluyla bulaşıp, son dönemde Avrupa’da da vakaları görülmeye başlanan 'Chikungunya' virüsüne karşı şöyle uyardı: Chikungunya virüsü, sivrisinekler yolu ile bulaştığı için, sineklerin çoğalması ve üremesiyle ilgili ortamların ıslah edilmesi lazım. İlaçlama çalışmaları yapılmalı. Bireysel olarak da sivrisineklere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Henüz Türkiye’de böyle bir vaka bildirilmiş değil. Bu yüzden yakın bir tehdit söz konusu değildir.

75 Yıl Önceki Ölümcül Kabus Avrupa’da Dirildi! DSÖ Uyardı, Dünya Yeni Salgının Eşiğinde - Resim : 2

TÜRKİYE’DE VAKA GÖRÜLMEDİ

Türkiye’de henüz vaka görülmediğini belirten Özlü tropikal ve subtropikal bölgelerde uzun süredir endemik olarak görülen virüsün, artık farklı sinek türleriyle de bulaşabildiğine dikkat çekti.

75 Yıl Önceki Ölümcül Kabus Avrupa’da Dirildi! DSÖ Uyardı, Dünya Yeni Salgının Eşiğinde - Resim : 3

'ENFEKSİYONA SEBEP OLABİLİR'

Özlü “Bu virüs sineğin ısırması ile insana ve hayvanlara geçerek hastalık yapabiliyor. Bu virüs romatizmaya, kas ve eklem ağrılarına, ateşe, deri döküntülerine, bazen de uzun sürebilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Ölümcüllük oranı da çok yüksek değildir” dedi.

75 Yıl Önceki Ölümcül Kabus Avrupa’da Dirildi! DSÖ Uyardı, Dünya Yeni Salgının Eşiğinde - Resim : 4

'SALGINLARA YOL AÇABİLİR'

Özlü, “Afrika’da Hindistan’da daha çok görülürken son dönemde Avrupa ülkelerinde de vakalar görülünce bu virüste bir mutasyon olduğu anlaşıldı. Bu virüsün farklı cins sineklere de yerleştiğine dair bilgiler elde edildi. Bu durum endişeye yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önümüzdeki dönem için Chikungunya virüsünün sadece Ekvator bölgesinde görülmeyip, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde de görülebileceğini ve sinekler yoluyla da salgınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı” diye konuştu.

1950’li yıllarda ilk kez Tanzanya’da tanımlanmış olan Chikungunya virüsü adını hastaların şiddetli eklem ağrısı nedeniyle eğilerek yürümesinden aldı.

Kaynak: DHA

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Sivrisinek Salgın
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