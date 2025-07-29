IŞİD 10 Yaşındayken Kaçırdı, 11 Yıl Sonra Özgürlüğüne ve Ailesine Kavuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 yıl önce, henüz 10 yaşındayken IŞİD tarafından kaçırılan Yezidi Kürt kızı Riham Hacı, Suriye’deki Hol Kampı’ndan kurtarılarak Şengal’de ailesine kavuştu. Ailesi ve yakınları tarafından davul-zurna eşliğinde coşkulu bir şölenle karşılanan 20 yaşındaki Riham, gözyaşları içinde duygularını dile getirdi: “Çok mutluyum, aileme geri döneceğime asla inanmıyordum.”

Riham, IŞİD militanlarının kendilerini umutsuzluğa sürüklemek için “Ailelerinize dönerseniz sizi öldürürler” diyerek korkuttuklarını belirtti. Kurtuluş sürecinde, kardeşi Said ile iletişim kurmayı başardığını ve bu sayede özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

BAĞDADİ’NIN YANINDA GEÇEN 7 AY

Riham, 3 Ağustos 2014’te ailesinden 77 kişiyle birlikte kaçırıldığında yaşadıklarını anlattı. Kan donduran bir detay paylaşarak, yaklaşık yedi ay boyunca IŞİD’in o dönemki lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin yanında tutulduğunu açıkladı. Bağdadi’nin kendisine, “Seni kızım yapacağım ama kökenini, dinini ve her şeyini unutmalısın. Senin sahibin benim” dediğini ve zorla namaz kıldırdıklarını ifade etti. IŞİD’in Yezidilere yönelik muamelesinin insanlık dışı olduğunu vurgulayan Riham, “Başlangıçta Yezidi kızlar bir aradaydık ama sonra birbirimizi görmemize izin vermediler” dedi.

AİLESİNDEN 39 KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Riham’ın kuzeni, genç kadının altı kardeşinin hâlâ IŞİD’in elinde olduğunu belirtti. Ailesinden kaçırılan 77 kişiden 39’unun akıbeti hâlâ bilinmiyor. Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan baba, “Kızım IŞİD’in eline geçtiğinde 10 yaşındaydı. Kurtarıldığı için çok mutluyum. Başkan Neçirvan Barzani’nin ofisi bize çok yardımcı oldu” diyerek duygularını paylaştı.

2014 yılında IŞİD’in Yezidilere yönelik soykırım olarak tanımlanan saldırılarında binlerce kişi kaçırıldı. Bugüne kadar 3 bin 589 Yezidi kurtarılırken, yaklaşık 2 bin 500 kişinin hâlâ kayıp olduğu tahmin ediliyor. Riham’ın kurtuluşu, Yezidi toplumu için umut ışığı olsa da, kayıp yakınlarını arayan ailelerin mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: Rudaw