Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Suça Sürüklenen Çocuk' Çağrısı
Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları, çocukların yetişkin gibi yargılanmasının hak ihlali olduğunu belirterek, adalet sisteminin onarıcı ve koruyucu temelde yeniden yapılandırılmasını istedi.
Türkiye'de son dönemde suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması ve çocukların yetişkin gibi yargılanması yönündeki talepler, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Aralarında çocuk hakları alanında çalışan birçok örgütün de bulunduğu kuruluşlar, yayımladıkları ortak açıklamada bu yaklaşımların çocuk haklarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.
Sivil toplum kuruluşları, çocuk adalet sisteminin cezalandırıcı değil, onarıcı ve destekleyici bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. Çocukların suça sürüklenmeden önce risklerin tespit edilip gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.
Öne çıkan talepler arasında:
- İhmale ve istismara uğrayan çocukların erken tespiti,
- Çocuk adalet sisteminin hak temelli ve dönüştürücü şekilde yeniden düzenlenmesi,
- Ceza sorumluluğu yaşının bilimsel verilere göre gözden geçirilmesi,
- Çocuk hapishanelerinin yaygınlaştırılmaması ve yerine toplum temelli destek mekanizmalarının geliştirilmesi,
- Yasama süreçlerinde çocukların, akademinin ve hak temelli çalışan kurumların görüşlerinin dikkate alınması yer aldı.
İmzacılar şöyle:
1. 29 Ekim Kadınları Derneği
2. AltıÜstü Çocuk ve Gençlik Sanat Kolektifi
3. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
4. Antikapitalist Kadınlar
5. Aralık Feminist Kolektif
6. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği
7. Atakent Mahallesi Kadın Meclisi Küçükçekmece
8. Bakırköy Çocuk Masası Platformu
9. BoMoVu Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği
10. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
11. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
12. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - CEİD
13. Çember Dergi - Çocuk Politikası Dergisi
14. Çocuğum Haklıyım!
15. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv.)
16. Çocuk Çalışmaları Birimi
17. Çocuk Hakları Savunucuları Ağı
18. Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği
19. Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği
20. Çocuk İşçiliğini İzleme ve Önleme Derneği
21. Çocuklar İçin Adalet Derneği
22. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
23. Denizli Otizm Derneği
24. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
25. Engelsiz Erişim Derneği
26. EŞİTİZ - Eşitlik İçin Kadın Grubu
27. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
28. Fisa Çocuk Hakları Merkezi - Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
29. Gaziantep Nar Bilim Kültür ve Sanat Derneği
30. Her Yer Çocuk Derneği
31. İnsan Hakları Derneği
32. İnsan Hakları Gündemi Derneği
33. İzmir Feminist Kolektif
34. İzmirli Kadın Girişimciler Derneği
35. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
36. KADAV- Kadın Dayanışma Vakfı
37. KESK Amed Kadın Meclisi
38. Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği
39. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)
40. Lotus Kadın Dayanışma Derneği ve Yaşam Derneği
41. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
42. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği
43. Rengarenk Umutlar Derneği
44. Romani Godi
45. Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği)
46. Rosa Kadın Derneği
47. Sivil Düşler Derneği
48. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Amed Şubesi
49. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
50. Sosyal İklim Derneği
51. Sporda Adalet ve Haklar için Sahadayız Derneği
52. Sulukule Gönüllüleri Derneği
53. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
54. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
55. Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi
56. Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu
57. Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi
58. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
59. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
60. Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği - ICHILD
61. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği
62. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği