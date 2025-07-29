Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Suça Sürüklenen Çocuk' Çağrısı

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Türkiye'de son dönemde suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması ve çocukların yetişkin gibi yargılanması yönündeki talepler, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Aralarında çocuk hakları alanında çalışan birçok örgütün de bulunduğu kuruluşlar, yayımladıkları ortak açıklamada bu yaklaşımların çocuk haklarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları, çocuk adalet sisteminin cezalandırıcı değil, onarıcı ve destekleyici bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. Çocukların suça sürüklenmeden önce risklerin tespit edilip gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Öne çıkan talepler arasında:

- İhmale ve istismara uğrayan çocukların erken tespiti,

- Çocuk adalet sisteminin hak temelli ve dönüştürücü şekilde yeniden düzenlenmesi,

- Ceza sorumluluğu yaşının bilimsel verilere göre gözden geçirilmesi,

- Çocuk hapishanelerinin yaygınlaştırılmaması ve yerine toplum temelli destek mekanizmalarının geliştirilmesi,

- Yasama süreçlerinde çocukların, akademinin ve hak temelli çalışan kurumların görüşlerinin dikkate alınması yer aldı.

İmzacılar şöyle:

1. 29 Ekim Kadınları Derneği

2. AltıÜstü Çocuk ve Gençlik Sanat Kolektifi

3. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

4. Antikapitalist Kadınlar

5. Aralık Feminist Kolektif

6. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği

7. Atakent Mahallesi Kadın Meclisi Küçükçekmece

8. Bakırköy Çocuk Masası Platformu

9. BoMoVu Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği

10. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

11. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

12. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - CEİD

13. Çember Dergi - Çocuk Politikası Dergisi

14. Çocuğum Haklıyım!

15. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv.)

16. Çocuk Çalışmaları Birimi

17. Çocuk Hakları Savunucuları Ağı

18. Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği

19. Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği

20. Çocuk İşçiliğini İzleme ve Önleme Derneği

21. Çocuklar İçin Adalet Derneği

22. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

23. Denizli Otizm Derneği

24. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği

25. Engelsiz Erişim Derneği

26. EŞİTİZ - Eşitlik İçin Kadın Grubu

27. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

28. Fisa Çocuk Hakları Merkezi - Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

29. Gaziantep Nar Bilim Kültür ve Sanat Derneği

30. Her Yer Çocuk Derneği

31. İnsan Hakları Derneği

32. İnsan Hakları Gündemi Derneği

33. İzmir Feminist Kolektif

34. İzmirli Kadın Girişimciler Derneği

35. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

36. KADAV- Kadın Dayanışma Vakfı

37. KESK Amed Kadın Meclisi

38. Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği

39. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

40. Lotus Kadın Dayanışma Derneği ve Yaşam Derneği

41. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

42. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği

43. Rengarenk Umutlar Derneği

44. Romani Godi

45. Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği)

46. Rosa Kadın Derneği

47. Sivil Düşler Derneği

48. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Amed Şubesi

49. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

50. Sosyal İklim Derneği

51. Sporda Adalet ve Haklar için Sahadayız Derneği

52. Sulukule Gönüllüleri Derneği

53. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

54. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

55. Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi

56. Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu

57. Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi

58. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

59. Türkiye İnsan Hakları Vakfı

60. Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği - ICHILD

61. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği

62. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği