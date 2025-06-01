MİT'ten Yurt Dışında IŞİD Operasyonu! En Üst Düzey İsimlerden Biri Ele Geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen ortak operasyonda kritik bir isim ele geçirildi. Turuncu kategoride aranan IŞID'in sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandığı açıklandı.

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MİT'ten Yurt Dışında IŞİD Operasyonu! En Üst Düzey İsimlerden Biri Ele Geçirildi

Yurt içinde ve yurt dışında nokta operasyonlarına hız kesmeden devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Pakistan’da da önemli bir operasyona imza attı.

MİT'ten Yurt Dışında IŞİD Operasyonu! En Üst Düzey İsimlerden Biri Ele Geçirildi - Resim : 1

Pakistan İstihbarat Teşkilatı ISI ile ortak bir operasyon yürüten MİT, turuncu kategoride aranan IŞID'in sorumlularından Özgür Altun’u yakaladı. Pakistan-Afganistan sınırında yakalandığı açıklanan Özgür Altun, Türkiye’ye getirildi.

Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: AA

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