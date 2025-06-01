Elektrikli Scooterda Yeni Dönem! 8 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor… Zorunlu Olacak

Türkiye’de 8 milyondan fazla kullanıcısı bulunan elektrikli scooter'lar için sigorta döneminin önü açıldı. Meclis’e sunulan yeni düzenleme ile elektrikli scooter'lar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak. İşte detaylar…

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Elektrikli Scooterda Yeni Dönem! 8 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor… Zorunlu Olacak

Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda ölümlü kazaların artış göstermesi ile gündem olan elektrikli scooter'lar için de önemli bir düzenleme yer aldığı belirtildi.

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, sayısı 100 bine ulaşan, 8 milyon aktif kullanıcısı olan elektrikli scooter'lar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak.

Elektrikli Scooterda Yeni Dönem! 8 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor… Zorunlu Olacak - Resim : 1

SİGORTA DÖNEMİ BAŞLATILACAK

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul eden yeni düzenleme bu hafta Genel Kurul gündemine taşınacak. Kabul edilmesi takdirinde trafikte seyreden elektrikli scooter'lar için sigorta dönemi başlatılacak.

Elektrikli Scooterda Yeni Dönem! 8 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor… Zorunlu Olacak - Resim : 2

ZORUNLU OLACAK

Türkiye'de 8 milyon aktif scooter kullanıcısı olduğunu ve yaklaşık 100 bin elektrikli scooter'ın sokaklarda dolaştığını belirten Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, kanun kapsamında yalnızca elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin değil, şahısların da kendi sahip oldukları elektrikli scooter'lar için sigorta yaptırması gerekeceğini söyledi.

Elektrikli Scooterda Yeni Dönem! 8 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor… Zorunlu Olacak - Resim : 3

ARAÇ GİBİ MUAMELE GÖRECEK

Maksimum hız limiti 50 kilometre ile üzerinde seyreden karayollarında elektrikli scooter kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatan Özkan ‘Meclis'ten çıkacak olan yasa scooter'ların sigortalanmasını mecburi kılacak ve sigorta şirketleri de artık sigorta yapmak zorunda kalacak. Şimdi sigorta sistemi ile birlikte scooter'lar tümüyle bir araç gibi muamele görecek’ dedi.

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Kaynak: Sabah

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