E-scooterlarda Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-scooter kullanımı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, hizmete alınacak e-scooterların en az yüzde 30'unun yerli olma şartı getirileceğini açıkladı.

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E-scooterlarda Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını duyuruldu. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin e-scooterların hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden, yerlilik şartına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

Paylaşımlı e-scooterların kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 2021 yılında konuya ilişkin bir yönetmeliğin yürürlüğe alındığını ifade eden Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.

'VERİLERİ PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK'

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlandığını belirterek, "Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyelerle paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız" dedi.

PARA CEZASI GELİYOR

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "e-skuterlerin yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-skuterlerin hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30 YERLİLİK ŞARTI

Düzenleme sonrası e-scooterların devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla bakanlık veri tabanına kaydedileceğini bildirdi.

Hizmette bulunan e-scooterların en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizen Uraloğlu, izinlere ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen e-scooterların izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Kullanılan e-skuterlerin belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan e-skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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