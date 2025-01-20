Canlı Yayında Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan'ın Sağlık Durumu Belli Oldu

Canlı yayın esnasında kalp krizi geçiren TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettiği belirtildi.

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Canlı Yayında Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan'ın Sağlık Durumu Belli Oldu

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü Sakaryaspor maçını anlattığı esnada fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Ankara’da bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi altına alınan Arıkan hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Arıkan’ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ünlü Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Kalp Krizi GeçirdiÜnlü Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Kalp Krizi GeçirdiGüncel

Kaynak: DHA

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