Valilik Duyurdu: Bugünden İtibaren Bu Araçların Trafiğe Çıkması Yasaklandı
Edirne Valiliği, bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladığını duyurdu.
Kaynak: AA
Edirne Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışını bir sonraki duyuruya kadar yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına tedbiren izin verilmeyeceği bildirildi.
Kar yağışının etkili olduğu Edirne’de hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük eksi 7, en yüksek 5 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.
Yetkililer, zorlu hava koşulları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, bu tür önlemlerin trafik kazalarını en aza indirmek için hayata geçirildiğini vurguladı.