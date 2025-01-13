Valilik Duyurdu: Bugünden İtibaren Bu Araçların Trafiğe Çıkması Yasaklandı

Kar yağışının etkili olduğu Edirne’de hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük eksi 7, en yüksek 5 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Yetkililer, zorlu hava koşulları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, bu tür önlemlerin trafik kazalarını en aza indirmek için hayata geçirildiğini vurguladı.