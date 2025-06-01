Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Son dönemde artış gösteren depremler, afet bölgesi olan Türkiye'nin birçok noktasında endişe yarattı. Özellikle Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların devamlı tetikte olduğu depremlerden sonuncusu Balıkesir'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 10.15'te Manyas Süleymanlı merkezli bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, derinliği ise 11 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi