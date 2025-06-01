Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de saat 10.15'te Manyas merkezli bir deprem olduğunu açıkladı. 3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği de 11 kilometre olarak ölçüldü.
Son dönemde artış gösteren depremler, afet bölgesi olan Türkiye'nin birçok noktasında endişe yarattı. Özellikle Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların devamlı tetikte olduğu depremlerden sonuncusu Balıkesir'de meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 10.15'te Manyas Süleymanlı merkezli bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, derinliği ise 11 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 1, 2025
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) https://t.co/CnVBOrHgk0
01.06.2025, 10:15:32 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 11.0 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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