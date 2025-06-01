Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de saat 10.15'te Manyas merkezli bir deprem olduğunu açıkladı. 3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği de 11 kilometre olarak ölçüldü.

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Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Son dönemde artış gösteren depremler, afet bölgesi olan Türkiye'nin birçok noktasında endişe yarattı. Özellikle Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların devamlı tetikte olduğu depremlerden sonuncusu Balıkesir'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 10.15'te Manyas Süleymanlı merkezli bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, derinliği ise 11 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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