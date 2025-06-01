Bagajdan Çıktı Polisler Dondu Kaldı! Bir Metre Boyunda, 19. Yüzyılın En İkonikleri Arasında

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit ederek harekete geçti. Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri Manisa'dan yola çıkan bir otomobili kent girişinde durdurdu.

19.YÜZYILA AİT ÇIKTI

Aracın bagajında yapılan aramada çarşafa sarılmış, yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli bulundu.

EN İKONİK ESERLERDEN

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu söyledi.

Heykel müze yetkililerine teslim edilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA