Bagajdan Çıktı Polisler Dondu Kaldı! Bir Metre Boyunda, 19. Yüzyılın En İkonikleri Arasında

Manisa’dan yola çıkan bir otomobilin bagajında 19.yüzyılın en ikonik eserleri arasında yer alan başsız kadın heykeli çıktı. Heykel müze yetkililerine teslim edilirken, 3 kişi yurt dışına tarihi eser kaçırma şüphesiyle gözaltına alındı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit ederek harekete geçti. Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri Manisa'dan yola çıkan bir otomobili kent girişinde durdurdu.

19.YÜZYILA AİT ÇIKTI

Aracın bagajında yapılan aramada çarşafa sarılmış, yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli bulundu.

Bagajdan Çıktı Polisler Dondu Kaldı! Bir Metre Boyunda, 19. Yüzyılın En İkonikleri Arasında - Resim : 1

EN İKONİK ESERLERDEN

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu söyledi.

Heykel müze yetkililerine teslim edilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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