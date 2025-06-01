Kurban Bayramı’nda Hangi Köprüler, Otoyollar ve Toplu Taşıma Ücretsiz? Kimler Faydalanacak? Belli Oldu

2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram öncesi hazırlıklar hız kazandı. Herkes bayramda hangi araçların ücretsiz olacağını merak ederken, ücretsiz hizmet verecek araçlara dair bilgi Resmi Gazete’de yayılandı.

FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Arefe günü 5 Haziran'da olan Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında olacak. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşımalarda da 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz hizmet sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi