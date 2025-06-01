Bir Ülke Alarmda: Kabus Geri Döndü, İlk Ölüm Gerçekleşti
Geçen yıl tüm dünyayı alarma geçiren M çiçeği virüsü Etiyopya'da ortaya çıktı. Ülkede yaygınlaşmaya başlayan virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı dehşete düşüren M çiçeği virüsü (mpox), yeniden yaygınlaşmaya başladı. Birçok ülke hastalığa karşı aşılama yaparken, Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede M çiçeği kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği, 5 vakanın aktif olduğu bildirildi. Açıklamada, "Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.
15 TEST YAPILDI
31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 mpox testi yapıldığı belirtilen açıklamada, bu virüsle mücadele kapsamında sınır kasabalarında gözetimin artırıldığı ve halkı bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Ülkede ilk doğrulanmış M çiçeği virüsü vakaları, geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında görülmüştü.
Kaynak: AA