Bir Ülke Alarmda: Kabus Geri Döndü, İlk Ölüm Gerçekleşti

Geçen yıl tüm dünyayı alarma geçiren M çiçeği virüsü Etiyopya'da ortaya çıktı. Ülkede yaygınlaşmaya başlayan virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

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Bir Ülke Alarmda: Kabus Geri Döndü, İlk Ölüm Gerçekleşti

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı dehşete düşüren M çiçeği virüsü (mpox), yeniden yaygınlaşmaya başladı. Birçok ülke hastalığa karşı aşılama yaparken, Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede M çiçeği kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği, 5 vakanın aktif olduğu bildirildi. Açıklamada, "Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Bir Ülke Alarmda: Kabus Geri Döndü, İlk Ölüm Gerçekleşti - Resim : 1

15 TEST YAPILDI

31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 mpox testi yapıldığı belirtilen açıklamada, bu virüsle mücadele kapsamında sınır kasabalarında gözetimin artırıldığı ve halkı bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Ülkede ilk doğrulanmış M çiçeği virüsü vakaları, geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında görülmüştü.

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Kaynak: AA

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