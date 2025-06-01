Bir Ülke Alarmda: Kabus Geri Döndü, İlk Ölüm Gerçekleşti

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı dehşete düşüren M çiçeği virüsü (mpox), yeniden yaygınlaşmaya başladı. Birçok ülke hastalığa karşı aşılama yaparken, Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede M çiçeği kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği, 5 vakanın aktif olduğu bildirildi. Açıklamada, "Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

15 TEST YAPILDI

31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 mpox testi yapıldığı belirtilen açıklamada, bu virüsle mücadele kapsamında sınır kasabalarında gözetimin artırıldığı ve halkı bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Ülkede ilk doğrulanmış M çiçeği virüsü vakaları, geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında görülmüştü.

Kaynak: AA