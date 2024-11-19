Nijerya M Çiçeği Aşılamasına Başladı! Öncelik O Kişilere Veriliyor

Dünya genelinde endişe yaratan M çiçeği (Mpox) özellikle Afrika ülkelerini alarma geçirdi. Son olarak kıtanın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'daki hastanelerde aşılama çalışmaları başladı. Aşılamada önceliğin sağlık çalışanları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere verildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının başkentten sonra virüsün yoğun olarak görüldüğü 7 eyalette devam edeceğini söyledi.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ

Aina, bu eyaletlerde de önceliğin sağlık çalışanlarına verileceğinin altını çizerek, "Şüpheli vakalarla karşılaşıldığında bu kişileri sağlık tesislerine yönlendiriyoruz. Dolayısıyla sağlık tesislerindeki çalışanlar aşılanıyor" dedi.

Şu ana kadar 94 M çiçeği vakası tespit edilen Nijerya, hastalıkla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşıyı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.

Kaynak: AA