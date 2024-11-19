İsrail'den Gazze'ye Ağır Bombardıman! Can Kaybı 43 bin 972'ye Çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın süredir düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 50 artarak 43 bin 972'ye çıktı. Yaralı sayısı da 110 artarak 104 bin 8 oldu.

İsrail'den Gazze'ye Ağır Bombardıman! Can Kaybı 43 bin 972'ye Çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 410 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye Ağır Bombardıman! Can Kaybı 43 bin 972'ye Çıktı - Resim : 1

İSRAİL GÜÇLERİNDEN ENGELLEME

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43 bin 972'ye, yaralı sayısının da 104 bin 8'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'den Gazze'ye Ağır Bombardıman! Can Kaybı 43 bin 972'ye Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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