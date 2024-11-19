İsrail, Beyrut’un Merkezini Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Zukak el-Blat bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yoğun nüfuslu bölgeye yapılan saldırının büyük yıkıma neden olduğunu açıkladı.
Orta Doğu’daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut’un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.
Kaynak: İHA
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