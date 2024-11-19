İsrail, Beyrut’un Merkezini Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Zukak el-Blat bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yoğun nüfuslu bölgeye yapılan saldırının büyük yıkıma neden olduğunu açıkladı.

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Orta Doğu’daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut’un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.

Kaynak: İHA

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