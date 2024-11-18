Hizbullah’tan İsrail’e Saldırı: Füze Parçası Yerleşim Yerine Düştü Yangın Çıktı! 1'i Ağır 5 Yaralı
Hizbullah, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda yerleşim yerine düşen füze parçası yangına sebep olurken 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hizbullah, İsrail’in saldırılarına başkent Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısı ile karşılık verdi. İsrail’de 100’den fazla noktada siren sesleri yükselirken, saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralıların hepsinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Bnei Brak ve Ramat Gan bölgeleri arasına düşe füze parçası yangına neden oldu.
Kaynak: İHA
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