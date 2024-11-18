Hizbullah’tan İsrail’e Saldırı: Füze Parçası Yerleşim Yerine Düştü Yangın Çıktı! 1'i Ağır 5 Yaralı

Hizbullah, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda yerleşim yerine düşen füze parçası yangına sebep olurken 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hizbullah’tan İsrail’e Saldırı: Füze Parçası Yerleşim Yerine Düştü Yangın Çıktı! 1'i Ağır 5 Yaralı

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına başkent Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısı ile karşılık verdi. İsrail’de 100’den fazla noktada siren sesleri yükselirken, saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralıların hepsinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını açıkladı.

Hizbullah’tan İsrail’e Saldırı: Füze Parçası Yerleşim Yerine Düştü Yangın Çıktı! 1'i Ağır 5 Yaralı - Resim : 1

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Bnei Brak ve Ramat Gan bölgeleri arasına düşe füze parçası yangına neden oldu.

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Kaynak: İHA

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