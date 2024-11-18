A Haber’den Flaş İddia: İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes Kararı!

A Haber canlı yayınında, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes kararı alındığı iddia edildi. İddiaya göre; anlaşmaya 21 Kasım'da imza atılacak, ateşkes 60 gün sürecek.

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A Haber’den Flaş İddia: İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes Kararı!

Aylardır devam eden Ortadoğu geriliminde flaş bir gelişme yaşandı. A Haber'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre;; İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes kararı alındı. Ateşkes ABD'nin yeni başkanı Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar sürecek.

60 GÜN SÜRECEK

Anlaşmaya 21 Kasım'da imza atılacak, ateşkes 60 gün sürecek. Ateşkes kararı kapsamında Hizbullah askeri kanadını Güney Lübnan’da 10 kilometrelik alandan çekecek, İsrail de güney şeridinden çıkacak.

A Haber’den Flaş İddia: İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes Kararı! - Resim : 1

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Kaynak: A Haber

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