Norveç Kraliyet Ailesinde Cinsel Saldırı Skandalı! Veliaht Prenses'in Oğlu Tutuklandı

Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit'in 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Mette-Marit'in 2001 yılında prens ile evlenmesinden önceki bir ilişkisinden doğan oğlu Høiby, daha önce de kız arkadalarına şiddet uygulamakla suçlanmıştı.

The Guardian'ın aktardığına göre; polisin açıklamasında Høiby'nin, "Bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan biriyle cinsel ilişkiye girmekle ilgili ceza kanununu" ihlal ettiğinden şüphelenildiğini bildirdi.

Norveç Veliaht Prensi Haakon, Marius Borg Høiby, Prenses Mette-Marit

YATAK ODASINDA DUVARA SAPLANMIŞ BIÇAK

Polis, Borg Høiby'nin 4 Ağustos'ta Oslo'da bir kadının evinde gece vakti meydana gelen bir olayın ardından gözaltına alındığını ve bir kadına fiziksel olarak saldırmakla suçlandığını da bildirdi. Norveç medyasındaki haberlerde polisin o sırada kadının yatak odasının duvarlarından birine saplanmış bir bıçak bulduğu yazıldı.

Polis, dün tutuklandığı sırada Borg Høiby'nin, ağustos ayındaki olayda mağdur olduğu iddia edilen kişiyle birlikte bir arabada bulunduğunu açıkladı.