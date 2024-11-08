Prens William'dan '2024' Yorumu! 'Korkunçtu, Hayatımın En Zor Yılıydı'

Bu yılın başlarında kanser tedavisi almaya başlayan ve eylül ayında tedavisini tamamlayan Galler Prenses Kate Middleton, bir süre önce kamu görevlerine geri döndü. İyileşme sürecini geride bıraktığı için çok mutlu olduğu söyleyen Prenses'in ardından eşi Galler Prensi William da ilk kez eşinin tedavi gördüğü dönemden bahsetti.

NTV'de yer alan habere göre Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.

'KORKUNÇ BİR DÖNEMDİ'

42 yaşındaki Prens, "Korkunç bir dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı, şubat ayında Kral Charles'ın kanser olduğunu ve tedaviye başlayacağını duyurdu. Sadece altı hafta sonra, Galler Prensesi'nin kemoterapi gördüğü açıklandı.

Kaynak: NTV