ABD Gündemine Oturan İddia! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimlerde Donald Trump galip çıkarak bir kez daha ABD Başkanı oldu. Başkanlık döneminin "Amerika'nın altın çağı" olacağını söylediği konuşmasında Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti. Trump'ın "sus payı" davası esnasında boşanacağı öne sürülen Melania Trump, kürsüye yürüyen eşi Donald Trump'ın elini bırakmadı.

NTV'de yer alan habere göre; Melania Trump'ın Florida'da oy kullandığı sırada kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada komplo teorileri de üretti. First Lady'nin oy kullanmaya giderken kullandığı büyük güneş gözlükleri ve seçtiği kıyafet "dublör" iddialarının konuşulmasına neden oldu.

Diğer yandan çoğu sosyal medya kullanıcısı da Melania Trump'ın estetik nedeniyle farklı göründüğünü söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından "oy kullandım" paylaşımı yapan First Lady, iddiaları engellemeye çalıştı.

MELANIA TRUMP KİMDİR?

Melania Trump, 26 Nisan 1970'de Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğdu. Çocukluğu boyunca Sevnica şehrinde babası araba satıyor, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu. Üniversite eğitimini bıraktı ve Melania Knauss adıyla Avrupa'da modellik kariyerine devam etti. 1990'larda elde ettiği başarı onu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü.

22 Ocak 2005'te Donald Trump ile evlendi ve bir yıl sonra ilk ve tek oğlu Barron'u doğurdu. 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti.

2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur. Kendisi 6. ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra Amerika'nın ikinci göçmen First Lady'si olmuştur.

