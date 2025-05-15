Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı

Her yıl yaz dönemleri, özellikle emekliler açısından gelir artışlarıyla dikkat çekiyor. Ancak 2025 yılı bu anlamda çok daha kritik. Çünkü toplu sözleşme yılı olması, yalnızca memur ve emeklileri değil, sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı da etkileyecek. Enflasyon oranları ve yeni düzenlemelerle birlikte birçok kalemde artış bekleniyor. İşte tüm ödemelerin ay ay detayları...