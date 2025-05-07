Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli

KADINLARA ÖZEL FAYDALAR SAĞLIYOR

Düşük kalorili yapısı ile roka, kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, rokanın içeriğindeki vitaminlerin enerji verdiğini ve oruç günlerinde destekleyici olabileceğini belirtiyor. B-karoten açısından zengin olması cilt, saç ve tırnak sağlığını desteklerken, yaşlanma karşıtı etkileri nedeniyle yüz maskelerinde de tercih ediliyor.

ERKEK SAĞLIĞINA KATKILARI BULUNUYOR

Roka, mide duvarlarındaki hasarı onarmaya yardımcı olurken, ülser iyileşmesini destekliyor. Aynı zamanda bilinen bir afrodizyak olarak, cinsel gücü ve isteği artırıcı etkiler gösteriyor.