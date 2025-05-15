Gram Altından Çeyreğe, Yarım Altından Bileziğe Artık Tüm Altınlar Böyle Satılacak! Kuyumcularda Zorunlu Oldu
Altın alışverişinde yeni dönem resmen başladı. Düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte altın talebi artarken, sahte ürünlere karşı yeni önlemler de devreye alınıyor. Ankara Kuyumcular Odası’nın başlattığı barkodlu takip sistemiyle, altın satışları artık daha sıkı denetim altında gerçekleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarının yaklaşmasıyla düğün sezonu da hız kazandı. Altın alışverişlerinde artan hareketlilikle birlikte, sahte ürün tehlikesi yeniden gündeme geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası, bu soruna karşı yeni bir adım atarak barkod sistemiyle altın ürünlerin takibini mümkün kılacak bir uygulamayı devreye alıyor.
KUYUMCULARDAN KRİTİK UYARI! SAHTE ALTINLARA DİKKAT
Türkiye genelinde düğün hazırlıkları hızlanırken, özellikle altın alışverişi dikkat gerektiren bir konu haline geldi. Kuyumcular, sahte ürünlerin piyasada artış göstermesi nedeniyle tüketicileri uyardı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, vatandaşların yalnızca güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını önererek, "Ucuz altın diye bir şey yoktur" ifadeleriyle sahte ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
KUYUMCULARA BARKODLU GÜVENLİK SİSTEMİ GELİYOR
Timuçin Sönmez, oda olarak yeni bir barkodlu takip sistemini devreye aldıklarını belirtti. Buna göre, her kuyumcu kendi bağlı olduğu oda aracılığıyla barkod temin edecek ve sattığı altın ürünlere bu barkodu yapıştıracak. Böylece ürünlerin kaynağı kolayca takip edilebilecek ve tüketiciye güvenli alışveriş ortamı sunulmuş olacak.
E-TİCARET ALTIN SATIŞLARINDA DA DENETİM ARTIYOR
Son yıllarda artan internet üzerinden altın satışlarına da dikkat çeken Sönmez, bu alandaki risklere karşı da benzer önlemler alınacağını söyledi. Barkodlu sistemin online satışlarda da teşvik edilmesi planlanıyor. Ayrıca, kuyumculuk yapabilmek için gerekli olan yetki belgelerinin denetlenmesi konusunda da Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.
DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE ÖNCELİK GÜVENLİK
Düğün alışverişlerinin en önemli parçalarından biri olan altın, hem geleneksel hem de yatırım amaçlı tercih edilmeye devam ediyor. Tektaş yüzüklerden bilezik ve kolyelere, çeyrek ve tam altınlara kadar birçok ürün, gelin adaylarının gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak artan fiyatlar ve sahtecilik riski nedeniyle tüketicilerin daha temkinli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.
2025 YILI SAHTE ALTINLA MÜCADELE YILI İLAN EDİLDİ
Sönmez, "2025 yılını sahte altınla mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Darphane ile koordineli olarak filigran, karekod ve barkod uygulamaları üzerinde çalışıyoruz" diyerek, sektörün daha şeffaf ve güvenli hale getirilmesi için atılan adımları duyurdu.