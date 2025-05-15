Gram Altından Çeyreğe, Yarım Altından Bileziğe Artık Tüm Altınlar Böyle Satılacak! Kuyumcularda Zorunlu Oldu

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE ÖNCELİK GÜVENLİK

Düğün alışverişlerinin en önemli parçalarından biri olan altın, hem geleneksel hem de yatırım amaçlı tercih edilmeye devam ediyor. Tektaş yüzüklerden bilezik ve kolyelere, çeyrek ve tam altınlara kadar birçok ürün, gelin adaylarının gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak artan fiyatlar ve sahtecilik riski nedeniyle tüketicilerin daha temkinli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.