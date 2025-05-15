Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda

KAMU ZARARINA YOL AÇTIĞI BELİRTİLDİ

Giyim yardımı, kamu işçilerine yıllardır sağlanırken, 2012 yılından itibaren memurlar da bu yardımı almaya başladı. İlk uygulama enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolundaki memurlarla başlamış, ardından diğer kamu hizmet alanlarına yayılmıştı. Ancak Sayıştay’ın 2021 yılı denetiminde bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla kamu zararına yol açtığı belirtildi.