Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda
2012’den bu yana memurlara verilen giyim yardımı, Sayıştay denetimine takıldı. DSİ'de görevli 687 memura 4.3 milyon TL zimmet çıkarıldı. Sayıştay, giyim yardımı ödemelerini faiziyle birlikte geri talep etti, ödemeyen memurlar hakkında haciz işlemi başlatılabileceğini duyurdu. Kararın diğer kurumları da kapsamasıyla 250 bin memurun etkilenmesi bekleniyor.
Kaynak: Sözcü
Kamu kurumlarında görev yapan memurlara yıllardır sağlanan giyim yardımı, Sayıştay’ın denetimi sonrası tartışmalı bir sürece girdi. Denetim raporlarına göre, giyim yardımı kapsamında memurlara yapılan ödemeler "kamu zararı" olarak değerlendirildi. Sayıştay, geri ödeme talebinde bulundu ve ödemeyen memurlar hakkında haciz işlemi başlatılabileceğini duyurdu.
GİYİM YARDIMI ÖDEMELERİ FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK
Sözcü’den Erdoğan Süzer'in haberine göre, ilk uygulama Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde görevli memurları kapsadı. Sayıştay’ın aldığı kesinleşmiş kararla, 2021 yılında DSİ personeline yapılan giyim yardımı ödemeleri, faiziyle birlikte geri talep edildi.
Kurumun, toplamda 687 memura 4 milyon 383 bin TL’lik zimmet çıkardığı öğrenildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz sürecinin başlatılacağı bildirildi. Bu uygulamanın yalnızca DSİ ile sınırlı kalmayacağı, zamanla diğer kamu kurumlarına da yayılacağı ifade edildi.
KAMU ZARARINA YOL AÇTIĞI BELİRTİLDİ
Giyim yardımı, kamu işçilerine yıllardır sağlanırken, 2012 yılından itibaren memurlar da bu yardımı almaya başladı. İlk uygulama enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolundaki memurlarla başlamış, ardından diğer kamu hizmet alanlarına yayılmıştı. Ancak Sayıştay’ın 2021 yılı denetiminde bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla kamu zararına yol açtığı belirtildi.
TÜM KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ
Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 11 üyesinden 7’sinin oyuyla alınan bu karar, diğer kurumlar için de emsal teşkil edebilir. DSİ dışında kalan kamu kurumlarında da incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Kurumlara gönderilen yazılarda, ilgili ödemelerin faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi gerektiği bildirildi.