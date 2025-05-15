Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Ünlü şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı esnada fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 52 yaşında yaşamını yitiren Arolat’ın ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yaratırken, ölüm nedeniyle ilgili iddialar ve merak da gündemi meşgul etmişti.