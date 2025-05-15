Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Metin Arolat’ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından otopsi raporuna ulaşıldı. Raporda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, kanında alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Arolat’ın kısa süre önce enerji verici serum aldığı da ortaya çıktı.
Kaynak: Günaydın
Ünlü şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı esnada fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 52 yaşında yaşamını yitiren Arolat’ın ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yaratırken, ölüm nedeniyle ilgili iddialar ve merak da gündemi meşgul etmişti.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu maddeye rastlandı.
ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ
Raporda, sanatçının ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. Ayrıca, Arolat’ın hayatını kaybetmeden önce enerji verici bir serum aldığı ve bu uygulamanın kalp krizini tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Hayatını kaybeden Arolat’ın sahneye çıkmadan kısa süre önce kendini kötü hissettiği, buna rağmen programı iptal etmediği ortaya çıkmıştı.
Metin Arolat, vefatından birkaç gün önce katıldığı bir programda sahneye duyduğu sevgiyi “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” sözleriyle dile getirmişti.