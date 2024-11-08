Somer Șef Açıkladı: MasterChef Beyza Yarışmaya Devam Edecek mi?

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza'nın Uşak çekimleri sırasında hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçramıştı. İlk müdahale yapıldıktan sonra ise hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşadığı kaza sonrası Beyza’nın sağlık durumu en çok merak edilenler arasına girdi. Şef Somer Sivrioğlu, Beyza'nın son sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu.

Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta MasterChef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil."