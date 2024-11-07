Trump Kazandı, Hollywood Yıldızları ABD'yi Terk Etti! Hepsi O Ülkeyi Tercih Etti...

ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'ten daha fazla oy alarak kazandı. Trump'ın zaferi, Hollywood'daki bazı ünlü isimlerin Amerika'dan taşınma kararı almasına neden oldu.

Son olarak gişe rekortmeni "Barbie" filminde rol alan oyuncu America Ferrera, İngiltere'ye taşınmaya kararı verdi. "Ugly Betty" dizisiyle tanınan 40 yaşındaki oyuncu, eşi Ryan Piers Williams ve 6 yaşındaki oğulları Sebastian ve 4 yaşındaki kızı Lucia ile birlikte ABD'yi terk etmeyi planlıyor. Trump'ın yeniden seçilmesinden "rahatsız" olduğunu belirten yıldızın Hollywood'u tamamen terk etmediği, yalnızca daha iyi bir yaşam istediği bildirildi.

America Ferrera

ABD'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI ETKİLİ OLDU

Daily Mail'e göre, son aylarda çok sayıda Hollywood yıldızı, mevcut siyasi ortam, kürtaj hakkının gasp edilmeye çalışılması ve silahlı şiddet olayları nedeniyle İngiltere'ye taşındı. 56 yaşındaki Avustralyalı aktör Hugh Jackman, yakın zamanda yeni filmi "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie"yi çekmek için Londra'ya gitti. Ancak iddialara göre Wolverine'i canlandıran yıldız, Londra'da yaşamaya devam edebilir.

Hugh Jackman

Game of Thrones'un 28 yaşındaki İngiliz yıldızı Sophie Turner, geçen ay Harper's Bazaar'a verdiği röportajda silahlı şiddet olayları nedeniyle Amerika'dan gitmesi gerektiğini anladığını söyledi. Turner, Joe Jonas ve iki çocuğu Willa ve Delphine ile birlikte ABD'de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları ayrılığın ardından Turner, memleketi İngiltere'ye geri döndü.

Sophie Turner

'GÜRÜLTÜLÜ YAŞAMDAN' MUTSUZLAR

Hollywood'un gözde çiftlerinde Ryan Gosling ve Eva Mendes de geçtiğimiz aylarda çocukları için ABD'den taşınma kararı almıştı. 50 yaşındaki Mendes, geçen ay The Times'a, eşi ve iki çocuklarıyla birlikte Londra'nın Notting Hill semtinde yaşadıklarını söyledi.

Eva Mendes, Ryan Gosling

Eski eşi Amber Heard ile uzun süre gündem olan karalama davasının ardından "sakin bir hayat" yaşam için İngiltere'ye taşınan Johnny Depp de ABD'deki gürültülü yaşamdan memnun değildi. People'a konuşan bir kaynak, "Londra'nın gerçekten iyi bir yuva olduğunu düşünüyor. Daha çok sakin bir hayat, resim ve müzikle dolu" dedi.

Johnny Depp

Kaynak: NTV