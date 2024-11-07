Binnur Kaya'dan 'Engin Günaydın' İtirafı: 'Lahmacun Yüzünden Küstük'

Gazanfer Özcan, Hümeyra, Ata Demirer, Binnur Kaya, Hasibe Eren ve Engin Günaydın gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı Gülse Birsel'in hem yazıp hem yönettiği Avrupa Yakası sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Şahika Koçaslanlı rolünü oynayan Binnur Kaya, yıllar sonra yapığı lahmacun itirafıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, dizi çekimleri devam ederken Engin Günaydın ile yaşadığı küslük olayının nedenini de ilk kez anlattı. Kafa TV'nin kanalına konuk olan Binnur Kaya, dizide Şahika rolünü kendisiyle ortak noktalarının olduğunu söyledi.

SAHNE GERÇEK ÇIKTI

Posta'da yer alan habere göre, dizideki karakterinin lahmacun takıntısının kendisinden geldiğini belirten Kaya, dizideki Burhan Altıntop'un lahmacunun ucundan almaya kalkmasının ardından kavga ettiği sahnenin aslında gerçekte de yaşandığını ve ev arkadaşı olan Engin Günaydın'la küs kaldığını açıkladı.





Kaya, karakteri gibi kendisinin de 6 lahmacundan aşağısını yemediği ve yemediğini kimseyle paylaşmadığını söyledi.

Dizide Burhan Altıntop ile Şahika arasındaki sahnenin gerçekte yaşandığını söyleyen Binnur Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sahnenin gerçeğini gerçek hayatta yaşadık. Engin, Devin Özgün Çınar, ben aynı evde kalıyorduk. Ben de yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Ben hep kendime 6 lahmacun söylüyorum. İlk ikisini boş yiyorum, sonrasında içine bir şey koyarak."



"Ve hep ne yiyeceksin diye soruyorum. 'Ben bir şey yemeyeceğim' cevabı beni kesmiyor. Çünkü illa yiyecek. 6 tane lahmacun söyleyince şimdi herhalde verir diyor. 6 lahmacunu ortaya söyledi gibi bir şey oluyor. Sonra geldi sipariş, Engin istedi sanırım. Engin ısrar etmiş olabilir."

"LAHMACUN YÜZÜNDEN KÜSTÜK"

"Sonra olay öyle bir yere geldi ki biz birbirimizi bu kadar severken küstük aynı evin içinde. Bayağı bu uzun süre devam etti aynı evin içinde en son ben bir mektup yazdım Engin'in odasının altından attım."

Kaynak: Posta