'Dünya Erkek Güzeli' Yarışmasına O Katılacak! İşte Türkiye'nin 'En Güzel' Erkeği...

Vietnam'da düzenlenecek dünya erkek güzellik yarışması "Mr. World"de Türkiye'yi temsil edecek kişi belli oldu. Kişisel antrenör ve model Ege Karabenli, yarışmada Türkiye'yi temsil edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

'Dünya Erkek Güzeli' Yarışmasına O Katılacak! İşte Türkiye'nin 'En Güzel' Erkeği...

Türkiye'de 28 yıldır düzenlenen "Mr. World" yarışması, bu yıl Vietnam’da dünyanın dört bir yanından ülkelerin adaylarıyla gerçekleşecek. Türkiye’yi bu yıl 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil edecek.

'İKİ BUÇUK AYDIR HAZIRLANIYORUM'

Mr. World yarışmasına katılacak olan Ege Karabenli, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda "Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede" diye konuştu.

'Dünya Erkek Güzeli' Yarışmasına O Katılacak! İşte Türkiye'nin 'En Güzel' Erkeği... - Resim : 1

Yarışmanın kendisi için güzel bir deneyim olmasını beklediğini söyleyen Karabenli, "Desteklerinizi bekliyorum ve yarışma sürecini güncel olarak paylaşacağım. Oraya vardığımda yeniden sizlerle yeni videolar paylaşacağım" dedi.

'Dünya Erkek Güzeli' Yarışmasına O Katılacak! İşte Türkiye'nin 'En Güzel' Erkeği... - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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