Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumu Nasıl? Kızı Video Paylaştı, Dua İstedi: Son Halleri Sevenlerini Üzdü

Ankaralı Turgut'un kızı sosyal medya hesabından babasının son hallerinin yer aldığı bir video paylaştı. Ünlü türkücünün kızı, babası için sevenlerinden dua istedi.

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Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumu Nasıl? Kızı Video Paylaştı, Dua İstedi: Son Halleri Sevenlerini Üzdü

Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, birkaç hafta önce hastaneye kaldırıldı. Durumunun kötüye gittiği öğrenilen Ankaralı Turgut entübe edildi.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Babasının son görüntülerinden bir video paylaşan Eylem Boran, babası Ankaralı Turgut için dua istedi.

Babasının vefat haberlerini yalanlayan Boran, “Arkadaşlar lütfen yalan haberlere inanmayın. Babam şu anda yoğun bakımında entübe halinde. Durumu kritik lütfen babam için dua edin” ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumu Nasıl? Kızı Video Paylaştı, Dua İstedi: Son Halleri Sevenlerini Üzdü - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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