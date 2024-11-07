Kerimcan Durmaz'a Şok Suçlama! Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia Etti

Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz isimli programa konuk olan Çağla Çetin isimli genç kadının ünlü fenomen Kerimcan Durmaz hakkındaki iddiası ortalığı karıştırdı.

Kerimcan Durmaz’ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia eden genç kadın, 180 bin euro verdiğini öne sürdü.

7 YILLIK ALMANYA SERÜVENİ

2016 yılında sık görüşmeler yaptıklarını söyleyen Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz’ın kendisiyle görüşmek için düzenli olarak Almanya’ya geldiğini iddia etti.

İlişkilerinin 7 yıl sürdüğünü belirten Çetin, Kerimcan’a verdiği paraları dekontlarla kanıtlayabileceğini söyleyerek dava açmayı düşündüğünü dile getirdi.

"PASAPORTUMA EL KONULDU"

Ölüm tehditleri aldığını belirten genç kadın, pasaportuna da el konulduğunu iddia etti. Kerimcan’a ilişkinin en başından bu yana güven duyduğunu söyleyen Çetin, Kerimcan’ın kendi yanında çok farklı olduğunu, makyaj yapmaktan sıkıldığını ancak böyle tanındığı için buna devam ettiğini öne sürdü.

“HER HAFTA ALMANYA'YA GELMEYE BAŞLADI”

Çetin “Kerimcan benim yanımda eril gibiydi” diyerek şunları söyledi: Geleceğini, sahnesi olduğunu gördüm. Hayranı değildim ama görünce beğendim. Sahnesine gitmek istediğimi yazdım. Yüz yüze görüşme şansımız var mı? dedim. Gel dedi. Kuliste sarıldık, konuştuk. Her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Öyle başladık. Bana çok iyiydi. Sanki 10 yıldır tanışıyor gibiydik. Samimiydi, iyiydi. Ben ona 180 bin Euro verdim. Dekontları var, nakit verdiğim paralar da var. Ben böyle tanındım ama bende bu durumdan sıkıldım diyordu bana. Benim yanımda eril gibiydi.

Kaynak: Gerçek Gündem