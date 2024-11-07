MasterChef Türkiye Tarihinde Bir İlk! Yarışmacılar Zor Anlar Yaşadı, Dokunmaları Bile Yasaktı

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye dün değişik bir yarışma konseptine sahne oldu. Yarışmacılardan MasterChef Türkiye'nin bir klasiği haline gelen "Ben saksı değilim" adlı yemeği yapmaları istendi. Ama yarışmada farklı olan ise her yarışmacının sırayla en arka tezgaha geçerek aynı üründen takım halinde bir tane daha yapmaları oldu.

YARIŞMACILARIN ZOR ANLARI

Sırası gelen yarışmacı en arka tezgaha geçti ve aynı yemekten diğer arkadaşının kaldığı yerden devam etti. Bu sırada kendi tezgahına ve yemeğine müdahale etmesi yasaklandı. Yarışmacıların zor anlar yaşadığı yemekte Nigar da fırın kapağını açık bıraktı.

Mehmet Şef, "Yapacak bir şey yok zamanında kapatacaktın" diyerek Nigar'ın fırını kapatmasına izin vermedi. Nigar'ın tartı, fırının kapısı açık bir şekilde pişmek zorunda kaldı. Mücadelenin sonunda Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım'daki yarışmacılar ise eleme potası mücadelesi verdi.

POTAYA HANGİ YARIŞMACI GİTTİ?

Kırmızı takım oyuncuları bireysel dokunulmaz için yarıştı. Şefler, yarışmacılardan zerde ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kazanan isim Kerem oldu. Yapılan oylamada Semih ve Kaan 5'er oy aldı. Eşit oy çıkması nedeniyle Kaptan olan Semih'ten tercih yapması istendi. Kaptan Semih ikinci eleme adayı olarak Kaan'ı seçti.